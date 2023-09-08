نشكركم على متابعتكم خبر عبدالله بن زايد يستقبل وزير الدفاع اليوناني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 08:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

استقبل سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، وزير الدفاع اليوناني “نيكوس ديندياس” في أبوظبي.

وبحث الطرفان علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية، وجوانب التعاون المشترك خاصة في المجالات الدفاعية.

كما بحثا الأوضاع في المنطقة والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

ورحب سمو الشيخ “عبدالله بن زايد آل نهيان” بزيارة “ديندياس”، مؤكدا على عمق علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية مع جمهورية اليونان. والحرص على تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جهته، أشاد “ديندياس” بنمو وتطور العلاقات الاستراتيجية الإماراتية اليونانية في ظل دعم ورعاية من قيادتي وحكومتي البلدين.



