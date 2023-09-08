نشكركم على متابعتكم خبر طقس الإمارات غداً.. صحو بوجه عام ومغبر أحياناً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا ومغبرا أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً يصبح رطبا ليلاً وصباح “السبت” على المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

حركة الرياح: جنوبية شرقية – شمالية شرقية / 10 – 25 تصل إلى 35 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والمد الثاني عند الساعة والجزر الأول عند الساعة 03:29 .

وفي بحر عمان يكون الطقس خفيفا .. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:16 والمد الثاني عند الساعة 07:03 والجزر الأول عند 10:46 والجزر الثاني عند الساعة 23:19.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 44 30 80 20

دبي 43 31 85 25

الشارقة 42 29 80 25

عجمان 42 31 80 25

أم القيوين 42 28 70 25

رأس الخيمة 43 29 75 25

الفجيرة 30 28 80 45

العـين 43 30 60 25

ليوا 45 29 80 20

الرويس 45 30 85 20

السلع 40 30 90 25

دلـمـا 36 32 85 30

طنب الكبرى 39 31 80 50

طنب الصغرى 39 31 80 50

أبو موسى 39 34 80 35.



