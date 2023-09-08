نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تُعلن سقوط طائرة عمودية في البحر على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

تعرضت طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف (Aerogulf)، وتحمل علامة التسجيل A6-ALD للسقوط في البحر.

وبحسب بيان قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني ، يوجد على متن الطائرة، طيارين اثنين من الجنسية المصرية و الجنوب أفريقية، كانوا في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي .

وأضاف البيان، إن فرق البحث والإنقاذ قامت بانتشال الحطام ، و لا يزال البحث جاريا عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.



