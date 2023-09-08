نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس شمال مقدونيا بذكرى استقلال بلاده على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 12:54 مساءً - متابعة – نغم حسن

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، برقية تهنئة إلى فخامة ستيفو بنداروفيسكي رئيس جمهورية شمال مقدونيا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، و سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ستيفو بنداروفيسكي.



