نشكركم على متابعتكم خبر وزير الدولة لشؤون الدفاع يستقبل وزير الدفاع اليوناني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 سبتمبر 2023 01:51 مساءً - متابعة – نغم حسن

استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع ، معالي نيكوس ديندياس وزير الدفاع اليوناني، وذلك في مقر الوزارة في أبوظبي.

وبحسب “وام”، حضر اللقاء، عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع ، وأعضاء الوفد المرافق لوزير الدفاع اليوناني.

تم خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجال الدفاعي والعسكري، وسبل تنميتها بما يحقق المصالح المشتركة، إضافة إلى علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية المتميزة القائمة بين دولة الإمارات وجمهورية اليونان وما تحظى به هذه العلاقات من دعم قيادتي البلدين.



