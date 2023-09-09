نشكركم على متابعتكم خبر “الطيران المدني” يُعلن وفاة أحد أفراد طاقم طائرة “إيروجلف” واستمرار عمليات الإنقاذ على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، العثور على أحد أفراد طاقم الطائرة العمودية التابعة لشركة “إيروجلف” والتي سقطت قبالة سواحل إمارة أم القيوين، أثناء رحلة تدريب ليلية، وقد وافته المنية.

وأشارت الهيئة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية عن الطيار للآخر الذي كان من ضمن طاقم الطائرة التي انطلقت من مطار آل مكتوم الدولي.

كما وأكدت الهيئة أن عملية انتشال باقي أجزاء الطائرة مستمرة، وأن جميع الإجراءات تتم حسب أفضل الممارسات بالتعاون مع الجهات المختصة في البحث والإنقاذ.



