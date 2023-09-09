نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن راشد يعزي المغرب في ضحايا الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

قدم صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفظه الله. تعازيه للشعب المغربي في ضحايا الزلزال المدمر.

وقال صاحب السمو عبر حسابه في X: “خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال.. نسأل الله أن يلهمهم الصبر السلوان وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان”.

وتم تسجيل زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر في إقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب، وبلغ عدد الضحايا حتى الآن 300، ونحو 170 مصاباً.



