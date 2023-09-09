نشكركم على متابعتكم خبر محمد بن زايد يؤكد وقوف الإمارات إلى جانب المغرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 11:49 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة، حفظة الله، تضامن دولة الإمارات مع المغرب الشقيق بعد تعرضه لزلزال مدمر اليوم.

وقال سموه في تدوينة على منصة إكس: “أعزي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال”.

وأضاف: “لقد تألمنا لهذا الحادث، ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق، ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر”.



