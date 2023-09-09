نشكركم على متابعتكم خبر الإمارات تتضامن مع المغرب وتقدم التعازي في ضحايا الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 05:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

قدمت دولة الإمارات العربية المتحدة تعازيها الصادقة، وأبدت تضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة. في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها، عن خالص تعازيها إلى الحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق. وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأسفر الزلزال الذي ضرب الحوز، عن 632 وفاة و329 إصابة حتى الآن، وفق ما أورده التلفزيون الرسمي المغربي قبل قليل.



