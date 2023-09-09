نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة يشارك في أعمال قمة مجموعة الـ20 في الهند على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 05:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

شارك صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة حفظه الله، اليوم الأحد، في قمة مجموعة العشرين. التي افتتح أعمالها رئيس الوزراء الهندي “ناريندرا مودي” في نيودلهي. بمشاركة قادة دول المجموعة ورؤساء حكوماتها وممثلي الاتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية والدولية والضيوف المدعوين والمعنيين على مختلف المستويات.

وأعرب صاحب السمو عن شكره وتقديره إلى جمهورية الهند الصديقة لحسن تنظيم القمة، مثمناً جهود الرئاسة الهندية في سبيل إنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين.

وتمنى سموه النجاح لهذه القمة والتوفيق للبرازيل الصديقة في رئاستها لأعمال المجموعة العام المقبل، وفق “وام”.

وحضر افتتاح أعمال القمة، سمو الشيخ “عبد الله بن زايد آل نهيان” وزير الخارجية، ومعالي “ريم بنت إبراهيم الهاشمي” وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي “أحمد بن علي محمد الصايغ” وزير دولة.



