نشكركم على متابعتكم خبر رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس طاجكستان على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 05:57 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان”، رئيس الدولة حفظه الله. برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية طاجكستان “إمام علي رحمون”، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم” نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله. وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان” نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الطاجيكي.

وأرسل صاحب السمو الشيخ “محمد بن راشد آل مكتوم”، وسمو الشيخ “منصور بن زايد آل نهيان”. برقيتي تهنئة مماثلتين إلى “قاهر رسولزاده” رئيس وزراء طاجيكستان.



