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حمدان بن محمد يؤكد التضامن الكامل مع الشعب المغربي

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بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

 

أكد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التضامن الكامل مع الشعب المغربي.

 

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: “خالص التعازي لأهلنا في المغرب في ضحايا الزلزال”.

 

وأضاف: “نسأل الله لهم الرحمة وأن يشافي المصابين ويعين المنكوبين. ونؤكد التضامن الكامل مع الشعب المغربي لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية”.



            

الدكتورة عارفة لطفي


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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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