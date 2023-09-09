نشكركم على متابعتكم خبر حمدان بن محمد يؤكد التضامن الكامل مع الشعب المغربي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 سبتمبر 2023 06:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

أكد سمو الشيخ “حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم” ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، التضامن الكامل مع الشعب المغربي.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة إكس: “خالص التعازي لأهلنا في المغرب في ضحايا الزلزال”.

وأضاف: “نسأل الله لهم الرحمة وأن يشافي المصابين ويعين المنكوبين. ونؤكد التضامن الكامل مع الشعب المغربي لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية”.



