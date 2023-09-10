نشكركم على متابعتكم خبر “اتصالات من e&” تتيح مكالمات مجانية للمغرب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 11:53 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أتاحت شركة “اتصالات من e&” إجراء مكالمات مجانية للمغرب، تضامناً معهم في المصاب الأليم إثر الزلزال المدمر الذي وقع وأسفر عن العديد من الضحايا والإصابات، حتى 15 سبتمبر المقبل.

وأوضحت الشركة، عبر “إكس” ، أنها أتاحت لعملائها إجراء مكالمات تجوال صادرة غير محدودة مجانية إلى الإمارات، أو داخل المغرب، و30 دقيقة واردة مجانية أثناء التجوال في المغرب، و30 دقيقة دولية مجانية للاتصال بالمغرب من الإمارات.



