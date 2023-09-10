نشكركم على متابعتكم خبر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية تُصدر بياناً حول العاصفة “دانيال” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأحد 10 سبتمبر 2023 12:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر بياناً حول العاصفة “دانيال” متوقعةً وصول بقاياها إلى البلاد.

وقالت الهيئة في بيان لها: “بعد أن غادرت العاصفة دانيال اليونان مخلفة وراءها أضرار كبيرة وخسائر فادحة نتيجة الأمطار الغزيرة و‌الفيضانات العارمة؛ تحركت نحو الأراضي الليبية لتكون ليبيا علي موعد مع الأمطار الغزيرة وفرص كبيرة لتشكل السيول كما يتوقع نشاطا” في سرعات الرياح وارتفاعا” كبير للامواج.

وبدأت العاصفة تأخذ وضع الدوران حول مركز المنخفض لتشكل عينا مغلقة؛ وهكذا تكون اكتسبت خصائص استوائية؛ ومن المتوقع أن تصل الي اليابسة في وقت قصير.

ولكن لا يزال هناك اختلاف واضح بين مخرجات النماذج العددية لتوقع مسار العاصفة بدقة..

وتختلف النماذج فيما بينها علي أين سيكون مسار مركز المنخفض؛ هل في اتجاه بنغازي أو اجدابيا أو سرت ؛ ولكن في جميع الحالات فإن السواحل الليبية وبعض المناطق الداخلية ستتأثر بالعاصفة ولكن يبقي الشك في تحديد المناطق المعنية بأكثر بالأمطار عنفا”

من المتوقع أن تصل بقايا العاصفة دانيال الي السواحل المصرية ( أقصي غرب الساحل الشمالي) يوم الاثنين القادم يصاحبها سقوط الأمطار”.



