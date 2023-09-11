نشكركم على متابعتكم خبر الشيخة فاطمة تعزي الشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:55 صباحاً - متابعة: نازك عيسى

تقدمت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ،”أم الإمارات “، رئيسة الإتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية ، بخالص تعازيها وصادق مواساتها إلى جلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة، وللشعب المغربي في ضحايا الزلزال داعية الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل، ويديم على المملكة المغربية الأمن والأمان.



