نشكركم على متابعتكم خبر انتشال جثمان الطيار الثاني من الطائرة العمودية التي سقطت قبالة دبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 10:52 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، قبل قليل، العثور على جثمان الطيار الثاني من الطائرة العمودية، مؤكدة أن التحقيقات جارية في الحادث.

وقالت الهيئة، الجمعة، إن هليكوبتر تابعة لشركة “إيروجلف” سقطت في البحر، وإن البحث جار عن طاقمها المكون من طيارين اثنين.

وذكرت الهيئة أن طياري الهليكوبتر، وهي من طراز بيل 212، مصري وجنوب إفريقي. موضحة أن الحادث وقع قبالة سواحل دبي، بعدما أقلعت الهليكوبتر في رحلة تدريبية ليلية من “مطار آل مكتوم الدولي”.



