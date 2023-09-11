نشكركم على متابعتكم خبر بحلول 2026.. دبي تقلل الانبعاثات الكربونية بأكثر من 6.4 ملايين طن سنوياً على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:55 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

دشنت هيئة كهرباء ومياه دبي، خلال عام الاستدامة، المرحلة الخامسة من “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية”، بقدرة 900 ميجاوات واستثمارات تزيد على ملياري درهم.

كما وقعت اتفاقية مع شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، لإنشاء وتشغيل المرحلة السادسة من المجمع، بقدرة 1800 ميجاوات وبتكلفة تصل إلى 5.51 مليار درهم.

وأوضح معالي “سعيد محمد الطاير”، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي. أن “مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية سيقلل الانبعاثات الكربونية في دبي بنحو 6.424 مليون طن سنوياً مع اكتمال المرحلة السادسة في عام 2026”.

وقال معاليه: “برؤية وتوجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. تسير هيئة كهرباء ومياه دبي بخطى حثيثة لدعم جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وكذلك تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050”.

وأضاف: “لتحقيق هذا الهدف، نواصل تنفيذ مشاريع مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وفق الجدول الزمني المحدد. حيث وصلت القدرة الإنتاجية للمجمع إلى 2,427 ميجاوات، بما يعادل 16.3% من إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية في دبي. وستصل هذه النسبة إلى 24% خلال عام 2026، مع استكمال مشاريع المرحلتين الرابعة والسادسة من المجمع الذي ستصل قدرته الإنتاجية إلى 5,000 ميجاوات بحلول عام 2030 بتقنيتي الألواح الشمسية الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة. وباستثمارات إجمالية تصل إلى 50 مليار درهم. وعند اكتماله بحلول عام 2030، سيسهم المجمع في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 6.5 مليون طن سنوياً”.



