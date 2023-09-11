نشكركم على متابعتكم خبر “بلدية رأس الخيمة” تعلن بدء المرحلة الثانية من مشروع العنونة والإرشاد المكاني على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

أعلنت دائرة بلدية رأس الخيمة عن البدء في المرحلة الثانية من مشروع العنونة والإرشاد المكاني، وذلك بتركيب لوحات عنونة الشوارع والتي تهدف إلى تسهيل الوصول إلى المواقع بكل سهولة ويسر وذلك في إطار تنفيذ توجهات حكومة رأس الخيمة واستكمالاً للمشروع.

وبحسب “وام”، يهدف المشروع إلى دعم أهداف الإمارة المتمثلة في إسعاد المجتمع عبر تنفيذ مبادرات تساهم في تسهيل عمليات التنقل والوصول إلى الوجهات المختلفة فضلاً عن دوره في تحسين وقت الاستجابة لحالات الطوارئ ورفع أداء عمليات التخطيط وتسيير الأعمال من خلال توفير معلومات دقيقة ومحددة عن العنوان المطلوب.

وجاءت خطة المشروع حول تركيب اللوحات في المناطق التالية، مدينة خليفة بن زايد والظيت وصقر بن محمد والخران والجزيرة الحمراء وخزام والرفاعة، كما شملت أيضا مناطق رأس الخيمة الاقتصادية في كل من الحليلة والجزيرة والغيل، ومن المقرر إنجاز هذه المرحلة بنهاية العام الجاري.

ويساهم هذا النظام في تعزيز جودة الحياة ودفع الاقتصاد الوطني وتسهيل وصول الأفراد وأصحاب الأعمال التجارية والزوار إلى أي وجهة أو موقع في الإمارة.

ومن خلال توظيف نظم المعلومات الجغرافية المتطورة في النظام، يصبح من السهل إيجاد أي موقع بكل دقة ويسر، مما يجعل من النظام علامة فارقة وخطوة متقدمة في مسيرة التطوير المستدام.

ويعكس نظام العنونة والإرشاد المكاني التزام الدائرة بالتطوير المستمر للبُنى التحتية للإمارة وتحسين جودة الحياة لسكانها.



