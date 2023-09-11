نشكركم على متابعتكم خبر قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي السفير الإثيوبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 سبتمبر 2023 09:55 مساءً - متابعة – نغم حسن

التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ، في مكتبه سعادة عمر حسين أوبا، سفير جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية لدى الدولة.

وبحسب “وام”، جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالعمل الشرطي والأمني.

حضر اللقاء، اللواء ثاني بطي الشامسي مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية و اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي .



