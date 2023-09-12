نشكركم على متابعتكم خبر الاتحاد الفلكي الدولي يوثق اكتشاف مرصد الختم للنجم المنفجر “سوبرنوفا” على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 08:49 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أكد سعادة المهندس خلفان بن سلطان النعيمي رئيس مركز الفلك الدولي أن مرصد الختم الفلكي التابع للمركز والكائن في صحراء أبوظبي حصل شهادة توثيق من الاتحاد الفلكي الدولي باكتشاف النجم المنفجر “سوبرنوفا” والذي تم اكتشافه من قبل مدير المرصد المهندس محمد شوكت عودة.

وبحسب “وام”، أشار النعيمي إلى أن المرصد يقوم بشكل يومي بتصوير عدد كبير من المجرات تصل أحيانا إلى 90 مجرة في اليوم الواحد ومن ثم يتم في اليوم التالي مقارنة الصور الجديدة مع صور مرجعية قديمة وفي حالة ظهور جرم جديد في الصورة الجديدة يتم التأكد أولا من أنه ليس كويكب أو جرم مكتشف سابقا أو مجرد تشويش ظاهر على الصورة.

وقال إن هذا الاكتشاف يؤكد على وجود مراصد عربية قادرة على إجراء أرصاد فلكية احترافية وقادرة على اكتشاف ظواهر وأجرام فلكية تنشر نتائجها على نطاق علمي واسع ويمكن للعلماء والمتخصصين الاستفادة من هذه الأرصاد في إجراء المزيد من الأبحاث العلمية.

من جانبه قال المهندس عودة .. أنه في مساء يوم 8 سبتمبر 2023 وبعد حوالي 9 أشهر من الرصد المستمر لوحظ وجود نجم لامع جديد داخل المجرة ذات الرقم NGC 1097 وهي مجرة حلزونية تقع في مجموعة “الكور” – Fornax – وتبعد عن الأرض 45 مليون سنة ضوئية ويلمع النجم الجديد من القدر 14 وعلى الفور قام مرصد الختم الفلكي بإرسال الاكتشاف إلى الاتحاد الفلكي الدولي الذي وثق الاكتشاف وأعطى النجم المنفجر الرمز “SN 2023rve” وقام أحد المراصد في إيطاليا برصد وتحليل الطيف الخاص بالنجم المنفجر وتبين أنه “سوبرنوفا” من النوع الثاني وهذا يعني أنه نجم كبير الكتلة “أكبر من كتلة الشمس بثمان مرات على الأقل” وقد صل إلى نهاية حياته وانفجر بشكل كلي وتحول إلى نجم نيوتروني أو ثقب أسود.

وأضاف أنه بعد توثيق الظاهرة من قبل الاتحاد الفلكي الدولي تم إخطار الجمعية الأمريكية لراصدي النجوم المتغيرة “AAVSO” كونها إحدى الجهات المعتمدة لتوثيق النجوم المتغيرة الجديدة وذلك لإضافة النجم الجديد إلى كتالوج النجوم المتغيرة.



