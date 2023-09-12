نشكركم على متابعتكم خبر سعود بن راشد المعلا يصدر مرسوما أميرياً بتعيين مدير عام لدائرة السياحة والآثار بأم القيوين على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 سبتمبر 2023 09:58 مساءً - متابعة: نازك عيسى أصدر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين مرسوماً أميرياً بشأن تعيين مدير عام دائرة السياحة والآثار بأم القيوين. ونص المرسوم رقم “8” لسنة 2023 على تعيين السيد هيثم سلطان آل علي مديراً عاماً لدائرة السياحة والآثار بأم القيوين. ويعمل بالمرسوم من تاريخ التوقيع عليه وينشر بالجريدة الرسمية.







