نشكركم على متابعتكم خبر الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفيري ألبانيا والتشيك لدى الدولة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 11:54 صباحاً - متابعة – مظفر إسماعيل

تسلم سعادة “سيف عبدالله الشامسي”، وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في ديوان عام وزارة الخارجية. نسخة من أوراق اعتماد سعادة “ريدي كورتيزي”، سفير جمهورية ألبانيا لدى الدولة، وسعادة “جوزيف كوتسكي”، سفير جمهورية التشيك لدى الدولة.

وتمنى وكيل الوزارة المساعد للسفيرين التوفيق والنجاح في أداء مهام عملهما، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلديهما.

وأعرب السفيران عن سعادتهما بتمثيل بلديهما لدى دولة الإمارات، لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة. في ظل السياسة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ “محمد بن زايد آل نهيان” رئيس الدولة، حفظه الله.



