نشكركم على متابعتكم خبر أكتوبر المقبل.. انطلاق الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي “أونكتاد” في أبوظبي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 12:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

تنطلق فعاليات الدورة الثامنة من منتدى الاستثمار العالمي، أحد أكبر الملتقيات الاستثمارية في العالم، في أبوظبي، خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر 2023. بدعم من وزارة الاقتصاد، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الشريك الرئيسي وبمشاركة رؤساء دول ووزراء من مختلف دول العالم.

ويسعى الملتقى في دورته الثامنة، التي تنعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، تحت شعار “الاستثمار في التنمية المستدامة”. من خلال مجموعة من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية. إلى وضع وصياغة السياسات والاستراتيجيات لمواجهة تحديات الاستثمار التي يواجهها العالم في معالجة القضايا الدولية ذات الصلة، مثل تغير المناخ، وعدم المساواة، والأمن الغذائي.

كما يسعى لتسهيل التواصل بين القادة من مختلف أنحاء العالم وتحفيز التعاون والعمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. لتوجيه الاستثمارات من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتشكيل بيئة استثمارية عالمية.

وتبرز مشاركة رؤساء دول، وأكثر من 50 وزيراً حكومياً، وما يزيد عن 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة وأسواق الأوراق المالية. وآلاف أصحاب المصلحة في مجال الاستثمار في أكثر من 130 حدثًا مشتركًا يتم تنظيمها بالتعاون مع +80 شريكاً، الأهمية التي يحظى بها المنتدى.

وتؤكد على المكانة التي تشغلها دولة الإمارات على خارطة الاستثمار العالمية وسهولة ممارسة الأعمال فيها. بوصفها وجهة استثمارية مفضلة للاستثمارات الدولية الباحثة عن فرص للنمو والتوسع والازدهار، بالإضافة إلى كونها واحدة من أكبر الدول المستثمرة حول العالم.

ويناقش المشاركون في المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في الدول النامية التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنوياً. للتحول إلى الطاقة منخفضة الكربون، وذلك وفقًا لتقرير الاستثمار العالمي 2023.

ويتناول المنتدى أيضًا قدرة التمويل المستدام على بناء مستقبل منخفض الكربون وزيادة الاستثمار في الطاقة المستدامة. حيث وصلت قيمة سوق التمويل العالمي المستدام (السندات وأسواق الكربون الطوعية) إلى 5.8 تريليون دولار في عام 2022. وذلك على الرغم من اضطرابات البيئة الاقتصادية وتشمل التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وضعف عوائد السوق وخطر الركود الذي يلوح في الأفق ويؤثر على الأسواق المالية.

ويستكشف المنتدى فرص تعزيز الاستثمار في الرعاية الصحية، حيث تحتاج الدول النامية بشكل سنوي. إلى ما لا يقل عن 100 مليار دولار من الاستثمارات الإضافية في مرافق الرعاية الصحية وبنيتها التحتية.

وتشهد فعاليات الدورة الـ8 من منتدى الاستثمار العالمي تنظيم عدد من الفعاليات والمنتديات والمؤتمرات المحلية والعالمية. التي تبحث إعادة تشكيل اقتصادات الدول لمواجهة التحولات والتغييرات المستقبلية، ضمن عدة محاور وقطاعات مختلفة تشمل الاستثمار الأجنبي المباشر. والشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياحة والضيافة والزراعة والطاقة والتكنولوجيا والبنية التحتية والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية والتمويل والرعاية الصحية والتعليم.



