نشكركم على متابعتكم خبر طائرتا مساعدات إماراتية تصلان إلى بنغازي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 04:54 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

حطت طائرتان تحملان مساعدات إغاثية إماراتية عاجلة في مطار بنينا في مدينة بنغازي الليبية. ضمن جسر جوي تسيره دولة الإمارات للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها ليبيا وأودت بحياة الآلاف وإصابة آخرين.

وحملت الطائرتان على متنهما 150 طناً من المواد الغذائية والطبية ومواد الإيواء والإغاثية العاجلة، وفق “وام”.

وتأتي الاستجابة الإماراتية العاجلة ضمن الدور الإنساني الذي تقوم به الدولة في إغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.



