نشكركم على متابعتكم خبر إلغاء ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة في الإمارات على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 13 سبتمبر 2023 05:58 مساءً - متابعة – مظفر إسماعيل

ألغت وزارة الموارد البشرية والتوطين، ترخيص مكتبين لاستقدام العمالة المساعدة، بسبب مخالفتهما الالتزامات والضوابط المحددة بالقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2022. ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 676 لسنة 2022، بشأن ترخيص وتنظيم عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي، إن المكتبين الملغى ترخيصيهما هما “مركز شما المهيري لخدمات العمالة المساعدة” في إمارة دبي، و”مركز البرق لخدمات العمالة المساعدة ذ.م.م” في إمارة عجمان.

وأوضحت أنهما ارتكبا مخالفات قانونية صريحة، الأمر الذي استدعى إلغاء ترخيصيهما وإلزام صاحبيهما بتسوية أوضاع العاملين لديهما. وإلزامهما بالوفاء بكافة التزاماتهما تجاه هؤلاء العاملين وأصحاب العمل (للعمالة المساعدة). بالتوازي مع تحصيل الغرامات التي كانت مستحقة على المكتبين حتى تاريخ إلغاء ترخيصيهما”.

وأكدت الوزارة أنها لن تتهاون في تطبيق التشريعات بحق أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه للمخالفات. واتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً لطبيعة المخالفة وذلك انطلاقا من الالتزام بضمان حقوق جميع الأطراف المعنية. ومساعدتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وفق أعلى معايير الكفاءة والشفافية ووفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة.

وأضافت: “مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة والمنتشرة في مختلف مناطق الدولة تعمل في ضوء رقابة الوزارة وبموجب ضوابط وأنظمة محددة. بما يضمن حقوق جميع الأطراف وتوفيرها الخدمات المتميزة للمتعاملين عبر باقات الاستقدام المعتمدة من الوزارة. والتي تتميز بسقف سعري موحد بحسب كل باقة وتلبيتها لمتطلبات وحاجات أصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة”.

ودعت الوزارة المتعاملين للتواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 للإبلاغ عن أية ملاحظات حول عمل مكاتب استقدام العمالة المساعدة. والرجوع لموقع الوزارة الإلكتروني www.mohre.gov.ae للاطلاع على قائمة المكاتب المرخصة من قبل الوزارة. محذرة من العواقب القانونية للتعامل مع المكاتب غير المرخصة.



