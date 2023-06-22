أخبار عالمية

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن، إنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تبنى مع الهند علاقات قائمة على الثقة والاحترام....
اليوم- صلاح حليمة: مشاركة البنك الدولى وصندوق النقد فى قمة باريس محورية
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مشاركة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى الجلسة الافتتاحية لميثاق التمويل العالمى الجديد، موضوع رئيسى وحيوى....
العالم اليوم - رفع الفائدة في بريطانيا يهبط بالأسهم الأوروبية
العالم اليوم - سجلت الأسهم الأوروبية لفترة وجيزة أدنى مستوياتها في حوالي ثلاثة أشهر، الخميس، مع هبوط بورصة لندن بعدما رفع بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة بقدر أكبر من المتوقع....
العالم اليوم - الولايات المتحدة ترجئ محادثات السودان.. وتكشف السبب
العالم اليوم - أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، أنها أرجأت المحادثات الهادفة إلى وقف العنف في السودان، لأنها "لا تحقق النجاح المنشود بشكلها الحالي"....
العالم اليوم - باول: يتعين الانتظار حتى تراجع التضخم إلى 2% قبل خفض الفائدة
العالم اليوم - دافع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول، الخميس، عن ترجيحه الحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة على الرغم من التأثير المحتمل لذلك على الوظائف....