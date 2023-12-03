هزة ارتدادية شديدة تضرب الفلبين بعد زلزال قوي

ابوظبي - سيف اليزيد - ضربت هزة ارتدادية بقوة 6,4 درجة جنوب الفلبين، حسب ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي. جاءت الهزة بعد وقت قصير من وقوع زلزال قوي في المنطقة أدى إلى إصدار إنذار من تسونامي ودفع السكان إلى النزوح.

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية جزيرة "مينداناو" الجنوبية بعد الزلزال بقوة 7,6 درجة الذي وقع في وقت متأخر السبت بالتوقيت المحلي.

وضرب الزلزال على عمق 32 كيلومتراً عند حوالى الساعة 22,37 بالتوقيت المحلي (14,37 ت غ) في منطقة تقع على بعد نحو 21 كلم شمال شرق بلدية "هيناتوان" في مقاطعة "سوريغاو ديل سور" الواقعة على جزيرة "مينداناو"، بحسب المركز.

طواقم طبية وسكان يجلون مرضى من مستشفى بعد زلزال الفلبين

وقال المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل، عبر موقع "إكس"، "توقعات بتسونامي مدمّر يبلغ ارتفاع الأمواج فيه مستويات تشكل تهديدا لحياة" السكان.

وأفاد بأنه من المتوقع أن تضرب الساحل أمواج تتجاوز الارتفاع الطبيعي بأكثر من متر ونصح السكان في مقاطعتي "سوريغاو ديل سور" و"دافاو أورينتال" ب"إخلاء" مناطقهم "فوراً" والتوجه إلى المرتفعات أو المناطق الداخلية.

وتشهد الفلبين هزات أرضية بشكل يومي، خصوصاً أنّ الأرخبيل يقع على "حزام النار"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي وبركاني مكثّف تمتدّ من اليابان إلى حوض المحيط الهادئ مروراً بجنوب شرق آسيا.