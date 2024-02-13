وزارة الصناعة حددت سقف سعر مبيع طن الترابة السوداء بـ7 ملايين ليرة

أصدرت وزارة الصناعة بياناً اليوم حددت فيه "سعر مبيع طن الترابة السوداء (باب المصنع) بسبعة ملايين ليرة لبنانية، على أن يعمل بهذا السعر اعتباراً من اليوم الثلاثاء 13/2/2024ولغاية الثلاثاء 20/2/2024 ضمناً. لا يشمل السعر المذكور أعلاه الضريبة على القيمة المضافة". واشارت الى انها "ستحدد سعر طن الترابة ببيانات تصدرها أسبوعياً".

