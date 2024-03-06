شكرا لقرائتكم خبر عن مشروع قانون يقدم مزايا للأسرة ذات الابن الواحد لمواجهة الزيادة السكانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نص مشروع قانون مقدم من النائبة منى عمر، بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، على مزايا للأسرة التي تأخذ قرار تنظيم النسل، فقد ورد بالمادة العاشرة من مشروع القانون.

حق الأسرة ذات الابن الواحد أو الابنة الواحدة بالحصول على اشتراك سنوي منخفض 75% في أي وسيلة من وسائل المواصلات العامة للدولة ويكون التخفيض 50٪ في حالة إنجاب الأسرة طفلا آخر.

ونص مشروع القانون على حصول الأسرة أيضا بمزايا تموينية من خلال حصولهم على مقررات تموينية مجانية بقيمة معينة تحددها الدولة تقل بنسبة 70% في حال الإنجاب مرة ثانية، كما أقر المشروع بمزايا عديدة أهمها تمتع الابن الواحد للأسرة بالعلاج المجاني على نفقة الدولة مدى الحياة.

وكان مجلس النواب، تسلم مشروع قانون بشأن تعظيم مكتسبات الأسرة قليلة العدد، المقدم من النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب، والذى يهدف مواجهة الزيادة السكانية وتحفيز المتزوجين حديثًا على تنظيم النسل والاكتفاء بإنجاب طفلين على الأكثر، وشهدت الجلسات الأخيرة إحالة رئيس مجلس النواب له إلي لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة.