الحاج حسن: قيمة الأضرار بالجنوب تفوق 3 مليار دولار ومقابل كل شجرة أحرقها العدو سنغرس 10

أشار وزير الزّراعة في حكومة تصريف الأعمال ​عباس الحاج حسن​، إلى "تحديث الوزارة يوميًّا، لخريطة تتضمّن الأضرار المباشرة وغير المباشرة في بلدات الجنوب، الّتي تتعرّض إلى اعتداءات إسرائيليّة"، مؤكّدًا "استحالة الحصول على جواب طبّيّ عمّا إذا كانت تربة الجنوب مضرّة بالنّاتج الزّراعي، ما لم يتمّ إجراء الدّراسات اللّازمة".

ولفت، في حديث تلفزيوني، إلى "أنّنا شكّلنا لجنةً جاهزةً لدراسة هذه التّربة، فور وقوف الاعتداءات الإسرائيليّة على هذه المناطق"، مشدّدًا على أنّ "مقابل كلّ شجرة أحرقها العدو، سنغرس 10 أشجار". وكشف أنّ "قيمة الأضرار في الجنوب، أكثر بكثير من ثلاثة مليارات دولار".

وطالب الحاج حسن، بـ"إيقاق عمليّات التّهريب غير الشرعي"، موضحًا أنّ "هناك خطّةً للنّهوض بقطاع السّمك، بتمويل نارويجي بنحو مليونَي دولار". وذكر أنّ "الوزارة تبحث عن استثمار عربي في الزّراعة اللّبنانيّة".