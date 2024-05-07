الحكومة البريطانية: وزارة الدفاع تعرضت لهجوم إلكتروني

أعلنت الحكومة البريطانية أن "وزارة الدفاع البريطانية تعرضت لهجوم إلكتروني استهدف نظام الرواتب لعناصر القوات المسلحة".

واشار تلفزيون "سكاي نيوز" الى ان "خرق البيانات يتعلق بالأسماء والتفاصيل المصرفية لعناصر من القوات المسلحة هم في الخدمة وبعض قدامى المحاربين".

واوضح وزير العمل البريطاني ميل سترايد لشبكة سكاي نيوز إن "وزارة الدفاع تصرفت بسرعة كبيرة لإغلاق قاعدة البيانات" التي استهدفها الهجوم"، لافتا الى أن "وزير الدفاع غرانت شابس سيتحدث خلال النهار امام البرلمان حول الموضوع".

وأضاف سترايد أن "هدف الهجوم ليس قاعدة بيانات وزارة الدفاع، بل تلك التابعة لطرف ثالث". وذكر انه "ليس بإمكانه تأكيد ان الصين مسؤولة عن ذلك"، مضيفا "انها فرضية".