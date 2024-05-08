بالصور - انطلاق امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

انطلقت امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام 2023 – 2024 بجنوب سيناء، اليوم الأربعاء، وسط اجراءات أمنية مشددة داخل اللجان، وتنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بسير الامتحانات.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه جرى التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان من قبل الطلاب والمراقبين، والعمل على توفير الجو الهادئ للطلاب داخل اللجان، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وجرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، وغرف فرعية بكافة الإدارات، لمتابعة سير الامتحانات أول بأول.

وأوضح وكيل الوزارة في تصريح اليوم، أن جميع اللجان غلقت أبوابها في المواعيد المحددة، وجرى مراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان، مؤكدًا أنه جرى إرسال كافة خامات الامتحانات من كراسات امتحانات وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية إلى المدارس قبل انطلاق الامتحانات بوقت كافي.

وأشار أنه يؤدي امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني 10982 طالب و طالبة بالصفوف "الرابع، الخامس، السادس" الابتدائي، 7131 طالب و طالبة بالصفين الأول والثاني الإعدادي، و 2646 طالب و طالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي العام، و 2705 طالب وطالبة بالصفين الأول والثاني الثانوي الفني "زراعي، صناعي، تجاري، فندقي".

وأكد أنه يجري متابعة سير الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية من قبل غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية لحظة بلحظة، وحتى الآن جميع اللجان يسودها الهدوء والانتظام، ولم يجري رصد أي شكاوى.