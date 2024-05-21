شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحفيين" تعلن بدء تلقى طلبات أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت نقابة الصحفيين عن تلقى طلبات الأعضاء الراغبين فى أداء فريضة الحج بنظام الباقات الاقتصادية، التى حددتها السفارة السعودية قيمتها على هذا النحو (11922 أو12330 أو12500 أو13300 أو13864) ريالًا سعوديًا بدون تذكرة الطيران.

وأوضحت نقابة الصحفيين الضوابط والتى من بينها أن تُمنَح التأشيرات فقط للصحفى، وألا يزيد سن الحاج على 65 عامًا، ويتم اختيار باقة من تلك الباقات، وتأكيد سداد قيمتها وبعدها يتم إصدار تأشيرة الحج إلكترونيًا.

وتابعت :"يبدأ تقديم الطلبات اعتبارًا من الخميس 23 مايو2024 إلى الساعة الثانية عشرة ظهر الثلاثاء 28مايو 2024، وفى حالة زيادة الأعداد المتقدمة عن الحصة تُجرى قرعة علنية بقاعة اللجان بالدور الثالث بمقر النقابة فى الساعة الثانية ظهر الأربعاء 29مايو2024، تقدم الطلبات بمركز الخدمات الصحفية بالدور الأول بالنقابة مرفق بهاصورة كارنيه النقابة لعام2024، صورة جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل، كتابة بريد إلكترونى مُفعل ورقم الموبايل لتلقى الموافقة عليه واستكمال الإجراءات، صورة شخصية 4×6 بخلفية بيضاء