"خارجية الوفد": نرحب باعتراف إسبانيا وآيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين

القاهرة - سامية سيد - رحبت لجنة العلاقات الخارجية في حزب الوفد المصري، بخطوة دول"آيرلندا وإسبانيا والنرويج" بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين.

وقالت لجنة العلاقات الخارجية،خلال بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطين يعد خطوة جيدة نحو إقامتها مستقلة واعتراف المزيد من الدول في العالم بها.

وأضافت اللجنة أنها تأمل مع هذه الخطوات بالاعتراف بدولة فلسطين أن يضغط المجتمع الدولي من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وحرب الإبادة، التي يتعرض لها من جانب العدوان الاسرائيلي والتي تعد من أبشع الجرائم التي شهدتها البشرية على مر التاريخ.

