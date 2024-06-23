رئيس مجلس المطلة: 40 بالمئة من المنازل تضررت و200 منزل احترق خلال الأشهر الـ8 الماضية

نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان، تأكيده أن "نحو 40 % من المنازل السكنية تضررت وتم حرق ما يقرب من 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي"، معتبرا ان "الحكومة الإسرائيلية اختفت وربما هي مشغولة بأشياء أخرى".

وأمس، أعلن "​حزب الله​" في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبيذة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدة الخيام أمس، استهدف مجاهدو المقاومة ‌‏الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-6-22، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها ‏إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها".