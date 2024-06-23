رئيس مجلس المطلة: 40 بالمئة من المنازل تضررت و200 منزل احترق خلال الأشهر الـ8 الماضية

نقلت اذاعة الجيش الاسرائيلي عن رئيس مجلس مستوطنة المطلة الحدودية مع لبنان، تأكيده أن "نحو 40 % من المنازل السكنية تضررت وتم حرق ما يقرب من 200 منزل منذ تشرين الاول الماضي"، معتبرا ان "الحكومة الإسرائيلية اختفت وربما هي مشغولة بأشياء أخرى".
وأمس، أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبيذة الصّامدة والمنازل الآمنة، وخصوصًا في بلدة الخيام أمس، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة اليوم السّبت 2024-6-22، مبان يستخدمها جنود العدو في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة؛ وأصابوها إصابةً مباشرةً ما أدّى إلى اشتعال النّيران فيها".
