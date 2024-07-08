قوى الأمن عممت صورة المفقودة القاصر فرح خالد الريس

اشارت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي- شعبة العلاقات العامّة في بيان، الى انها "تُعمِّم بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة القاصر: فرح خالد الريس (مواليد عام 2009، لبنانيّة)، والتي غادرت منزل شقيقها الكائن في محلّة الأوزاعي في الساعة 8،00 من تاريخ 06/07/2024 إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد لغاية تاريخه. لذلك يرجى من الذين شاهدوها أو يعرفون مكان وجودها، الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات" .

