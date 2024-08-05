بلديتا فنيدق ومشمش: منع مرور الشاحنات على الطريق العام يوميًا من الـ10 صباحًا حتى الـ8 مساءً

أعلنت بلديّتا فنيدق ومشمش، في بيان مشترك، أنّ "بناءً على المصلحة العامّة، تمنع ​بلدية فنيدق​ و​بلدية مشمش​ أصحاب الشّاحنات من المرور على الطّريق العام كلّ أيّام الأسبوع، من السّاعة العاشرة صباحًا حتّى السّاعة الثّامنة مساءً ضمنًا".

وأشارتا إلى أنّه "يتوجّب عليهم أن يتقيّدوا بوضع شوادر للآليّات المحمّلة، تجنّبًا لسقوط المخلّفات على الطّرقات (بحص - رمل- بودرة)، وذلك حفاظًا على النّظافة والسّلامة العامّة"، مشدّدتَين على أنّ "كلّ مخالِف سيتعرّض للملاحقة القانونيّة والجزائيّة، وتسطير محضر ضبط بحقّه وحجز الآليّة بالتّعاون مع القوى الأمنيّة".