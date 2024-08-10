مالي تطرد سفيرة السويد في أعقاب انتقادات

محمد اسماعيل - القاهرة - باماكو- (د ب أ)

في خضم النزاع حول علاقة مالي بروسيا، قامت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بطرد سفيرة السويد.

ويجب على الدبلوماسية السويدية مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، بعد أن أدلى وزير التعاون الدولي والتجارة الخارجية السويدي، يوهان فورسل، "بتصريح معاد تجاه مالي"، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية في باماكو يوم الجمعة.

وكانت السويد قد أعلنت في حزيران/يونيو الماضي أنها ستغلق سفارتها في عاصمة مالي باماكو، وكذلك في بوركينا فاسو المجاورة، بحلول نهاية العام، وستوقف مدفوعات التعاون التنموي لكلتا الدولتين وعدة دول أخرى.

وكتب فورسل على منصة التواصل الاجتماعي (إكس) يوم الأربعاء: "لا يمكنك دعم الحرب العدوانية غير القانونية التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا وفي الوقت نفسه تلقي مئات الملايين من الكرونات في شكل أموال تنموية كل عام."

ومنذ عام 2021، تلقت مالي دعما عسكريا من مرتزقة روس تابعين لمجموعة فاجنر، وقطعت علاقاتها مع أوكرانيا قبل أيام قليلة، متهمة إياها بدعم الإرهاب الدولي.

وكان مسؤول في الاستخبارات الأوكرانية قد صرح في وقت سابق بأن كييف تدعم المتمردين في شمال مالي في هجوم يقال إنه أسفر عن مقتل ما يصل إلى 84 من المرتزقة الروس و47 جنديا ماليا.

ونفى ممثلو أوكرانيا هذه الاتهامات وأكدوا التزامهم بالقانون الدولي وحرمة حدود الدول الأخرى.

كما قطعت النيجر علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا.