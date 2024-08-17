الأرجنتين تحبط هجمات إرهابية على مدينة ميندوزا

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الأمن الوطني الأرجنتينية، اليوم السبت، إن الشرطة الاتحادية فككت ما وصفتها بأنها خلية إرهابية، كانت تخطط لشن هجمات على الجالية اليهودية في مدينة ميندوزا، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت وزارة الأمن، أنه تم اعتقال سبعة من أعضاء المجموعة المزعومة، كما تم تنفيذ ثماني مداهمات لمنازل الأعضاء؛ ما أسفر عن مصادرة أسلحة نارية وسكاكين وأجهزة إلكترونية.

ووعد الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، وهو مؤيد قوي للجالية اليهودية وإسرائيل، الشهر الماضي، بتعزيز نظام المخابرات الوطني لمنع الهجمات المستقبلية.

وكتبت وزيرة الأمن باتريشيا بولريتش، على وسائل التواصل الاجتماعي "سنتخلص من كل هؤلاء المجرمين الذين يعتزمون بث الخوف في الأرجنتين وسوف يدفعون الثمن".

تضم الأرجنتين أكبر عدد من اليهود في أمريكا اللاتينية، وفي عام 1994، أدى هجوم على مركز للجالية اليهودية إلى مقتل 85 شخصًا، وهو الحادث الأكثر دموية في تاريخ الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، وفي عام 1992، أدى هجوم على السفارة الإسرائيلية إلى مقتل 22 شخصًا.