مسيرة بمدينة بريمن الألمانية تنديدا باستمرار مجازر الاحتلال في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن الألمانية وضواحيها، اليوم السبت، مسيرة مركبات حاشدة تنديدا باستمرار جرائم ومجازر الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس، بمشاركة الجاليات العربية ومتضامنين ألمان وأوروبيين.

وشارك في المسيرة أكثر من 350 مركبة أغلقت جميع مداخل مدينة بريمن، رُفعت عليها الأعلام الفلسطينية، واللافتات التي تُعبر عن التضامن مع الشعب الفلسطيني وتُندد بالجرائم البشعة التي يرتكبها جيش الاحتلال بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

المسيرة الحاشدة للتضامن مع أهلنا في غزة

وقال رئيس الجالية الفلسطينية في مدينة بريمن وضواحيها، سامر بلال أصلان، إن "هذه المسيرة الحاشدة جاءت للتضامن مع أهلنا في غزة وأننا معهم وليسوا وحدهم"، مطالبا بالضغط الفوري لوقف المجازر وحرب الإبادة الجماعية بحق شعبنا في غزة، وضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار.