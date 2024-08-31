إسرائيل تقرر بقاء الجيش في محور فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤولين مطلعين بأن أعضاء المجلس الوزاري المصغر صدّقوا على إبقاء السيطرة على محور فيلادلفيا في إطار صفقة محتملة.

وأعلن المسؤولون إن وزير الدفاع يوآف غالانت عارض قرار السيطرة على المحور، وأيده 8 من أعضاء المجلس، ونقلت "هآرتس" عن مسؤولين قولهم إن وزيرالدفاع يوآف غالانت عارض قرار الاحتفاظ بالسيطرة على محور فيلادلفيا كجزء من صفقة محتملة، وأبلغ المجلس الأمني المصغر أنه لا يوجد عائق أمني يحول دون الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وأشار إلى أن وزراء في المجلس المصغر قالوا، خلال اجتماع، إن إبقاء السيطرة على المحور يسهم في احتمال التوصل إلى صفقة تبادل.

حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية

من جهته، قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، اليوم الجمعة، إن قرار الكابينت بالبقاء في محور فيلادلفيا يعني رفض وقف إطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة.

في هذا السياق، أكد الباحث السياسي، خليل التفكجي، أن إسرائيل ترغب في السيطرة على قطاع غزة وتحقيق نصر مطلق.

وأوضح أن السيطرة على محور فيلادلفيا يمكن أن يؤدي إلى توترات مع مصر، كما أنه يعد كسرا للاتفاقيات، بحسب قوله.

وذكر أن نتنياهو لا يلتفت للقضايا الأمنية بالدرجة الأولى، لأن احتلال غزة كسر للقوانين الدولية، لافتا إلى أن المجتمع الدولي لن يصمت وسوف يضغط على الجانب الإسرائيلي في هذا الصدد.