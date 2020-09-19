شروط أهلية ساند 2020 وكيفية التحقق من أحقية المشترك لمستحقات التعطل عن العمل

شروط أهلية ساند 2020 وما هي حقوقي في ساند؟ وما هو رقم ساند الموحد؟ من أهم التساؤلات التي نجدها حول نظام ساند الأمين ضد التعطل عنن العمل، ونجيب على كل هذه الاستفسارات التي يطرحا قطاع كبير من السعوديين من خلال هذا المقال، وأصدرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نظام ساند، حيث يعتبر نظام ساند أحد أنظمة التكافل الاجتماعي، يعطي نظام ساند للموظف الذي ترك عمله مجبرا في الحصول على مبلغ شهري مع عمل دورات تدريبية تؤهله في الحصول علي وظيفة أخري ويطبق نظام ساند علي جميع الموظفين السعودين حيث يلزم القانون جميع المشتركين في المعاشات بنظام التأمينات الاجتماعية.

شروط أهلية ساند

حددت التأمينات الاجتماعية شروط الأهلية لاستحقاق ساند وكيفية التحقق من أحقية المشترك لمستحقات التعطل عن العمل، وعلى رأس هذه الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وفيما يلي عرض لقائمة الشروط بالتفصيل:

1-أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، كما أن يكون مقيم بالمملكة.

2-ألا يزيد عمر المتقدم عن 59 عاما.

3-ألا يكون للمشترك دخل آخر.

4-يشترط نظام التأمينات لصرف التعويض مدة أشتراك لا تقل عن عام كامل.

5-ألا يكون المشترك قد ترك الوظيفة بإرادته.

6-أن يكون المشترك قادرا على العمل.

ما هو ساند؟

فهو نظام تأميني يضمن الأمان الوظيفي أو الفصل المفاجئ في حالة التوقف، ويشجع نظام ساند الشباب السعودين على العمل بشركات القطاع الخاص دون التخوف من خطر إيقاف العقود أو تسريح العمالة، وتم تطبيق نظام ساند للتأمينات تحت إشراف منظمة العمل الدولية، حيث تم تطبيق نظام ساند في الشركات بالسعودية منذ 01/09/2014 بعد أصدار خادم الحرمين الشريفين الموافقة عليه بمرسوم ملكيا رقم 18 بتاريخ 12/03/1435، وجاء نظام ساند في ضوء حرص القائمين على السلطة بالمملكة على مواجهة الظروف المعيشية و المالية التي قد يواجهها المتعطلين عن العمل، ويمكنكم التسجيل في ساند إلكترونيا ومتابعة كل أخبار ساند من خلال موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

رقم ساند الموحد

يقدم فريق خدمة العملاء في نظام ساند كل البيانات والمعلومات من خلال رقم ساند الموحد خدمة عملاء ساند على رقم 0118087777 أو الرقم المجاني لساند خدمة العملاء 8001243344 أو من خلال التواصل مع ساند تويتر.

خطوات التحقق من أهليتك في ساند

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمملكة خدمة الاستعلام عن ساند برقم الهوية، حيث يمكن للمشترك التحقق من أهليته في دعم ساند، وتعد هذه الخدمة مجانية يتم بعدها صرف الدعم للمشترك لتعويضه عن تعطله عن العمل، ويتم هذا من خلال تتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط موقع التأمينات. قم باختيار الأيقونة الخاصة بالخدمات الإلكترونية. اضغط على خيار ” التحقق من أهليتك لاستحقاق ساند”. عليك بإدخال رقم الهوية. قم بإدخال رمز التحقق كما يظهر في الشاشة.

تواصل المملكة العربية السعودية إمداداتها لمنشآت القطاع الخاص والعمالة السعودية المتضررة من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث أصدر الملك سلمان أوامر ملكية باستمرار صرف دعم ساند التأمين ضد التعطل عن العمل ودعم الشركات ومنشآت القطاع الخاص من خلال تأجيل تحصيل الرسوم وإيقاف غرامات استقدام العمالة والإعفاءات، وذلك لتخفيف الآثار الاقتصادية التي جاءت بالسلب على هذه القطاعات.