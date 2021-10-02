فورين بوليسي: أردوغان ربما يكون مريضا جدا وقد لا يستمر في قيادة...

أفادت مجلة فورين بوليسي، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد يكون مريضًا جدًا بحيث لا يستطيع الاستمرار في قيادة تركيا.

وأشارت إلى أنه منذ عام 2019، يتطلع خبراء وصحفيون ومراقبو استطلاعات الرأي في تركيا إلى الانتخابات العامة التركية المقرر إجراؤها في عام 2023، ربما يكون هذا بسبب تعرض حزب «العدالة والتنمية» الحاكم لهزائم متكررة لمرشحيه في انتخابات البلدية في المراكز الرئيسية في تركيا ، بما في ذلك إسطنبول.

وكشفت استطلاعات الرأي منذ عام 2019، أن شعبية حزب «العدالة والتنمية» تراجعت، حتى مع احتفاظه بقبضة على المؤسسات السياسية ووسائل الإعلام في تركيا.

ومن الروايات المتناقلة، يبدو أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد استنفد رصيده بخاصة بين الشباب.

وفي الآونة الأخيرة، ظهر أردوغان في مقاطع مصورة، وهو في حالة صحية غير جيدة، وهو ما كان دافعا إلى طرح تساؤلات بشأن الحالة الصحية أردوغان.

وأشار المتابعون لحالة الرئيس إلى 3 مواقف حدثت لأردوغان خلال إلقائه كلمته، حيث ظهر في إحدى المناسبات نائما تماما، كذلك توقف لمرتين مطولتين، لم يستطع خلالهما تذكر الجملة التالية التي يجب أن ينطق بها.

كما عدّ المراقبون أعداد الكلمات التي نطقها أردوغان خلال المقطع، حيث ظهرت وكأنها أقل بكثير من المُعدل التقليدي لخطابات أردوغان في الفترات السابقة.

لكن أكثر ما أثار المراقبين هي التنهيدات التي زفرها أردوغان بانقطاع خلال أكثر من مناسبة، والتي ظهرت في أحد مقاطع الفيديو المتداولة.