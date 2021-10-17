تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية الإصدار الأخير 1.17.40.21 بأبسط الطرق للأندرويد والأيفون

يوجد العديد من الشخاص في كافة أنحاء البلدان يبحثون عن لعبة ماين كرافت الأصلية، حيث يزداد البحث من وقت للأخر عن طريقة التحميل البسيطة لتثبيت اللعبة علي الهاتف المحمول أياً كان نوعه، سواء الأندرويد أو الـ Ios، ولذلك فقد نقدم لكم متابعين موقع ثقفني طريقة تحميل لعبة ماين كرافت بطريقة موضحة وسهلة، وذلك لأن الألعاب الإلكترونية من اكثر ما يهتم به فئة كبيرة من الناس في كافة البلدان ومن مختلف الفئات العمرية، ويبحثون عن إصدارات جديدة بصورة مستمرة، وذلك باعتبارها أكبر مصادر التسلية.

تعتبر لعبة ماين كرافت إحدي أهم وأقدم ألعاب الفيديو الإلكترونية، فقد حصلت اللعبة علي رقم كبير جداً وملحوظ من عمليات التحميل ويزداد عدد لاعبيها شيئاً فشيئ، وهي من الألعاب الجماعية التي تجمع عدد كبير من اللاعبين من مختلف البلدان العربية والغربية ليتكون فريق يواجه التحديات والمغامرات ويستمتع بالإثارة والتشويق الذي تمنحه اللعبة للاعبيها، كما أن اللعبة آمنة جداً لجميع الأعمار وليس بها أي شيئ مُقلق، ولذلك فهي من الألعاب التي يمكن للأطفال ممارستها بسهولة، ونتيجة لذلك فقد نقدم لكم كيفية تنزيل لعبة ماين كرافت علي الهاتف.

قم بالذهاب الي متجر البلاي ستور عبر الأيفون الخاص بك، أو متجر جوجل بلاي عبر الأندرويد.

قم بالبحث عن minecraft من مربع البحث.

سيظهر الصفحة الرسمية للعبة، قم بفتحها.

قم بالتمرير لأسفل الصفحة سيظهر أمامك كلمة الخيار التجريبي، قم بالتسجيل.

قم بالتسجيل لتجربة الخيار التجريبي، كما يمكن تحميل أحدث إصدار تجريبي من المتجر.

يمكنك إنشاء عالم جديد لتجربة كافة المزايا التجريبية، ولكن لن تتمكن من تشغيل العوالم الحديثة علي الإصدارات القديمة.

إن أعجبتك اللعبة قم بتحميل الخيار المدفوع.

قم بتثبيت متجر Insider Hub عل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، حيث أنه متوفر لدي متجر Microsoft.

بعد تشغيل المتجر، قم بالبحث عن Minecraft.

حمل أحدث إصدار تجريبي أولاً والدخول الي اللعبة لممارستها والاستمتاع بالإثارة مع اللاعبين الأخرين.

بعد تجربة الإصدار التجريبي، قم بتحميل المدفوع واختيار طريقة الدفع الخاصة بك.

طريقة تثبيت لعبة ماين كرافت الأصلية علي الجوالتحميل لعبة ماين كرافت عل أجهزة الكمبيوتر