روسيا تكشف عن مخبأ للأسلحة فى خاركيف الأوكرانية

وأضاف الحرس الوطنى - فى بيان أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "أثناء قيامهم بالبحث والاستطلاع، كشف جنود الحرس الوطنى عن مخبأ كبير به أسلحة وذخائر لمجموعة التخريب والاستطلاع التابعة لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية فى منطقة إيزيوم بمدينة خاركيف.. وأثناء تفتيش المنطقة، عثرت عناصر الحرس الوطنى على قاذفات قنابل يدوية مضادة للدبابات من صنع الولايات المتحدة وتركيا والسويد".
وأشار البيان إلى أن المخبأ احتوى على كمية كبيرة من المعدات القتالية والإمدادات الغذائية تكفى لعدة أيام.
وخلص المكتب الصحفى إلى أنه "بفضل اكتشاف المخبأ فى الوقت المناسب، عطل الحرس الوطنى خطط القوميين الأوكرانيين لمهاجمة قوافل القوات الروسية بشكل مفاجئ".
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