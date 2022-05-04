نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة التسجيل الإلكتروني لإجازة مرضية في منصة صحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية استعلام عن تقرير طبي برقم الهوية الوطنية, توفر منصة صحتي السعودية خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص الاستعلام عن تقرير طبي تم طلبه من قبل برقم الهوية الوطنية, وتقدم منصة صحتي السعودية مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تخدم بها الأشخاص المتواجدين في المملكة العربية السعودية, وهي خدمات تختص بتقديم خدمات طبية مختلف لجميع الأشخاص.

الاستعلام عن تقرير طبي من خلال موقع صحة بالمملكة العربية السعودية

تقوم الجهات المعنية بإعطاء التقرير الطبي إلي الأشخاص من خلال وزارة الصحة السعودية, وهي خدمة يتم تقديمها بطريقة إلكترونية خالصة, فإذا كان لديك تقرير طبي فيمكنك الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية.

الولوج إلي موقع صحتي السعودية.

يتم النقر علي خيار الخدمات.

بعدها تقوم باختيار خدمة الاستعلام عن التقارير الطبية.

يتم بعدها كتابة رقم مرجعي في الخانة المحددة لها.

كتابة رقم الهوية الشخصية أو رقم الإقامة للشخص المستعلم.

الضغط علي أيقونة استعلام, ليظهر لك الموقع جميع البيانات والمعلومات المتواجدة للتقرير الطبي.

كيفية التقدم علي إجازة مرضية بطريقة إلكترونية

يمكن أن يتقدم العاملين في المملكة العربية السعودية سواء كان المتقدم سعودياُ أو مقيم أجنبياً أن يقوم بالتقدم للحصول على إجازة مرضية بشكل إلكتروني.

الولوج إلى منصة صحتي السعودية.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

الضغط بعد ذلك علي خدمة الإجازات المرضية.

كتابة المعلومات المطلوبة في موقع صحة الإلكتروني.

يتم بعد ذلك رقع التقرير الطبي الخاص بالدكتور المعالج وذلك في المكان المخصص له.

بعد ذلك يتم الضغط علي إرسال الطلب ليتم مراجعة, فإذا تم الموافقة عليه فسوف يتم التواصل معك من اجعل إعلامك بمدة الإجازة التي تم تقديرها لك.

طرق التواصل مع منصة صحة السعودية

أن توفير العديد من وسائل التواصل مع منصة صحة السعودية, لكي يتمكن الأشخاص من الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها عبر المنصة الإلكترونية منصة صحة, ووسائل التواصل الإلكتروني والهاتفية هي.