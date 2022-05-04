نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تغيير اللقب في الأحوال المدنية 1443 وكيفية تقديم الطلب في المقال التالي

شروط تغيير اللقب في الأحوال المدنية 1443 يبحث عدد كبير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية بشكل يومي عن هذا الموضوع ويرغبون في معرفة خطوات تقديم الطلب لـ تغيير اللقب في الأحوال المدنية، وفي هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني نوفر لكم شرح وافي وشامل يوفر لك طريقة تغيير اللقب في الأحوال المدنية 1443 خطوة بخطوة وكافة الشروط المطلوبة وجميع المستندات والأوراق المطلوبة التي سوف تحتاجها للتقديم. شروط تغيير اللقب في الأحوال المدنية 1443 ان يكون عمر العميل لا يقل عن 18 عام كحد أدني.

حصول الشخص علي موافقة الاب والام اذا كان لا يستوفي شرط العمر المحدد.

يمكن للمتقدم ان يقوم بحذف اسم الشهرة او القبيلة.

اذا أراد المتقدم إضافة اسم الشهرة يشترط الحصول علي موافقة العائلة كاملة.

توفير قسيمة زواج الاب من الام أو توفير قيد عائلي.

ان يتوفر لدي المتقدم للحصول علي تغيير لقبة فيش وتشبيه وان يقوم بوضع اللقب في شهادة الميلاد. المستندات المطلوبة لتغيير اللقب في الأحوال المدنية علي المتقدم ان يقوم بتوفير بطاقة الأحوال المدنية وتقديمها.

توفير صورة من بطاقة هوية المتقدم وان تكون سارية.

ان يقدم المواطن صورة من البطاقة العائلية.

توفير شهادة ميلاد الكترونية لكل من الأب والام.

ان يوفر المتقدم قيد عائلي يثبت عدم وجود اخ شقيق له يمتلك نفس الاسم المراد تغييرة.

ان يوفر المتقدم فيش جنائي للفحص والتأكد بانة لا يوجد علية سابقة جنائية. خطوات طلب تعديل اللقب في الأحوال المدنية 1443 أولا علي المواطن التوجه الي مصلحة الأحوال المدنية وبعد ذلك يحصل علي نموذج رقم 203.

ثم بقوم بطباعة النموذج ووضع كافة البيانات المطلوبة منة بشكل دقيق وصحيح. ان يضع المواطن صورة من بطاقة الهوية وصورة من بطاقة هوية الاب والام والعائلة.

بعد ذلك يقوم المواطن بتقديم هذه الأوراق في مصلحة الأحوال المدنية ويقوم بتوضيح السبب وراء تغيير الاسم.

وبذلك علي المواطن ان ينتظر الرد والموافقة علي طلب تغيير اللقب في الأحوال المدنية وتكون المدة من أسبوع حتي شهر.

عند الحصول علي الموافقة من الأحوال المدنية علي تغيير اللقب يقوم المواطن بنشر اعلان او اثنين في الصحف حتي يخبر الناس عن اسمة الجديد.

بعد ذلك ينتظر المواطن لمدة 30 يوم بعد ان يقوم بنشر الخبر في الصحيفة الرسمية ثم يذهب الي مبني الأحوال المدنية مرة اخري.

يقوم المواطن بالحصول علي كتاب علية الذهاب به الي المباحث الجنائية وذلك لفحصة والتأكد من خلوة من كافة السجلات الجنائية وعدم وجود شبهات او جرائم علي المتقدم.

بعد ذلك سوف يحصل المواطن علي وثيقة من مصلحة الأحوال المدينة باسمة الجديد ويمكنك استخدام هذه الوثيقة في تغيير اسمة. عمر شويل - جدة شروط تغيير اللقب في الأحوال المدنية 1443 وكيفية تقديم الطلب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شروط تغيير اللقب في الأحوال المدنية 1443 وكيفية تقديم الطلب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.