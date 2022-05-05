جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة "سى.إن.إن." الإخبارية الأمريكية عن دوجاريك وصفه فى تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك اليوم الخميس، عملية جمع المعلومات فى تلك المنطقة بأنها "صعبة للغاية". وأوضح المتحدث الأممى أن هذا المصنع يقع فى "وسط منطقة حرب نشطة وتم تدمير أجزاء منه"، مشيرا إلى أن "هناك أناس يعيشون فى الأنفاق". وأكد دوجاريك صعوبة الحصول على عدد واضح بشأن المدنيين، قائلا "من الصعب للغاية بالنسبة لنا الحصول على رقم دقيق، ونحن نواصل العمل فى شراكة، بالطبع جنبا إلى جنب، مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونتعامل مع أعلى المستويات فى كل من أوكرانيا وروسيا لإخراج المزيد من الأشخاص من منطقة ماريوبول بالإضافة إلى مصنع".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة: لا نعلم عدد المدنيين الباقين فى مصنع «آزوف ستال» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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