جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى.



جدة - نرمين السيد - أجرى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى. وبحث عباس، وميقاتى، خلال الاتصال الهاتفى، آخر المستجدات والتطورات على صعيد المنطقة، وما يخص القضية الفلسطينية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عباس يبحث مع ميقاتى آخر المستجدات بالمنطقة وما يخص القضية الفلسطينية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.