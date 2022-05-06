منصة مدرستي الواجبات المنزلية تسجيل دخول madrasati.sa

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عمر شويل - جدة إن منصة مدرستي الواجبات منصة تقدم أشهر وأهم الخدمات التعليمية الإلكترونية إلى الطلاب، حيث قامت الوزارة باعتمادها لتمثل نظام التعليم البديل للتعليم الوجاهي، وتتميز مدرستي بأنها تحاكي المدرسة الحقيقية بسبب إمكانية التفاعل مع المواد التعليمية وكذلك مع المعلمين بها، بالإضافة إلى أنها تمكن للطلاب والطالبات من التواصل من خلالها مع بعضهم البعض أو مع المعلمين، وأحد خدماتها هو حل الواجبات وإرسالها إلى المعلم والحصول على التصحيح من دون زيارة المدرسة ، ومن خلال موقعنا ثقفني سنتعرف علي تلك الخدمة الإلكترونية.

منصة مدرستي الواجبات

إن الطلاب يبحثون عن طريقة حل الواجب من خلال منصة مدرستي الإلكترونية بعد أن قاموا بالحصول عليه، وطريقة الحل تتمثل بالتالي:

الذهاب إلى منصة مدرسة الإلكترونية.

تسجيل دخول بالمنصة بحساب مايكروسوفت.

النقر على القائمة.

اختيار الواجبات.

يقدم الموقع كل المواد التي يوجد لها واجب مدرسي.

يتم النقر على الواجب المرغوب حله.

يحل الطالب الواجب بشكل مباشر عبر المنصة، كما يستطيع تحميله وحله على جهاز الكمبيوتر ثم إعادة رفعه مرة أخرى.

رفع الواجبات على مدرستي

إذا قام الطالب باختيار تنزيل وتحميل الواجب المدرسي على جهاز الكمبيوتر الخاص به وحله ثم إعادة إرفاقه بالموقع مرة أخرى يتعين عليه أن يتبع هذه الطريقة من أجل أن ينجح في ذلك، والتي تتم عبر التالي:

التوجه إلى منصة مدرسة الإلكترونية https://schools.madrasati.sa.

اختيار تسجيل دخول حساب مايكروسوفت.

الضغط على واجباتي.

النقر على إدراج واجب.

تحديد المادة المرغوب إرسال الواجب لها.

اختيار الملف الموجود على الكمبيوتر.

الضغط على متابعة.

النقر على مرئي لكي يستطيع المعلم أن يحصل على الواجب ويقوم بتقييمها.

تسجيل دخول منصة مدرستي

يمكن للطالب أو ولي الأمر أن يقوم بالدخول إلى منصة مدرستي من خلال التالي:

الذهاب إلى منصة مدرستي https://schools.madrasati.sa.

اختيار الدخول بحساب مايكروسوفت للأطفال أو للكادر التعليمي والطلاب.

إضافة البريد الإلكتروني المتعلق مايكروسوفت.

الضغط على التالي.

إضافة كلمة المرور.

النقر على تسجيل الدخول.

الحصول على الخدمة المرغوب إتمامها.

رابط منصة مدرستي

يمكن لولي الأمر والمعلم والطالب والإداري وكل المستخدمين أن يقوموا بالدخول لمنصة مدرستي https://schools.madrasati.sa من أجل إتمام أي غرض من أغراض التعليم مثل إدخال نشاط تعليمي أو الحصول على أحد المواد التعليمية أو المراسلة والتواصل مع الطلاب أو المعلمين وأولياء الأمور من أجل متابعة مستوى الطالب، حيث يتم هذا من خلال التوجه إلى رابط المنصة الرسمي واستخدام البيانات المسجلة بالنظام من أجل التسجيل بها، وهذا لأنه غير ممكن استعمالها إلا بعد تلقي بيانات الدخول التي يتم توفيرها إلى كل مستخدم.